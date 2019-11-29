طريقة عمل اللازانيا بجبن الريكوتا

خاص البلاد – نيفين عباس

للازانيا طرق متعددة فى صنعها، منها لازانيا الخضروات أو الدجاج أو اللحم، أو الأسماك

نقدم لكم اليوم طريقة عمل لازانيا اللحم المفروم، مع لمسة جبن الريكوتا القشدى

المقادير اللازمة لعمل لازانيا جبن الريكوتا

شرائح مكرونة لازانيا

نصف كيلو من اللحم المفروم

حبة بصل كبيرة مفرومة

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

4 كوب من الصلصة

نصف كيلو من جبن الريكوتا

ربع كيلو من جبن الموزاريلا

4 كوب من الحليب

5 ملعقة كبيرة من الطحين

5 ملعقة كبيرة من الزبدة

بقدونس مفروم

ملح وفلفل أسود

ملعقة كبيرة من البهارات الإيطالية

طريقة العمل

يشوح البصل والثوم على النار حتى يذبل

يضاف له اللحم ويقلب حتى يتشوح وينضج

يضاف له الصلصة والبهارات الايطالية والملح والفلفل

يترك على نار متوسطة حتى تمام النضج

فى قدر آخر، يذوب الطحين مع الزبدة

ويقلب حتى يذوب تماماً

يضاف له الحليب ويقلب حتي نحصل علي صلصة بشاميل

يضاف لها ملح

فى وعاء آخر، تقلب جبن الريكوتا مع نصف كمية الموزاريلا

يضاف لها البقدونس وتقلب

نحضر باريركس مدهون بالزبدة

يضاف له قليل من الصلصة

ثم ترص طبقة من اللازانيا

ثم طبقة من اللحم

ثم قليل من البشاميل

ثم طبقة من اللازانيا

وطبقة من جبن الريكوتا واللحم

تكرر العملية حتى إنتهاء الكمية

ثم يغطى وجه الصينية بالجبنة الموزاريلا

تغطى بورق الفويل

ثم توضع بالفرن حتى تمام النضج

مع مراعاة رفع ورق الفويل حتى يصبح الوجه ذهبى

تخرج وتقدم ساخنة