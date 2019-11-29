خاص البلاد – نيفين عباس

المطبخ الأمريكى يشتهر بالعديد من الوصفات التى لا حصر لها، ولا سيما طرق التشيز كيك المتعددة والكثيرة التى تعددت طرق تحضيرها وحشواتها

نقدم لكم اليوم طريقة عمل تشيك كيك بإسلوب نيويورك من المطبخ الأمريكى

المقادير اللازمة لعمل التشيز كيك الأمريكى

15 قطعة بسكويت قمح أو شوفان مفروم ناعم

2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذوبة

500 جرام من الجبن الكريمى

كوب ونصف من السكر الأبيض

ثلاث أرباع كوب من الحليب

4 حبات من البيض الطازج

1 كوب من الكريمة

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

ربع كوب من الطحين أو نشا الذرة

طريقة عمل التشيز كيك الأمريكى

يسخن الفرن أولاً على حرارة 180 درجة

يقلب البسكويت مع الزبدة جيداً حتى يتجانس

يوضع المزيج بصينية التشيز كيك الدائرية أو المربعة

فى وعاء آخر، يخفق الجبن الكريمى مع الحليب والسكر

يضاف البيض للخليط الواحدة تلو الأخرى ويخفق جيداً

فى وعاء آخر، تخفق الكريمة مع الفانيليا والدقيق او نشا الذرة

تخلط الكريمة مع خليط الكريم تشيز

ثم يوضع المزيج فوق البسكويت

تخبز التشيز كيك بالفرن مدة ساعة

ثم يطفئ الفرن وتترك التشيز كيك لتبرد داخله لمدة 5-6 ساعات

تخرج من الفرن وتزين بصلصة التوت أو بحسب الرغبة وتقدم باردة