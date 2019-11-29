رسميًا: إقالة أوناي إيمري من تدريب أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي بشكل رسمي إقالة مدربه، أوناي إيمري، لسوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ويحتل النادي اللندني الترتيب الثامن على لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز بأربعة انتصارات فقط بعد مرور 13 جولة.

Club statement: Unai Emery — Arsenal (@Arsenal) November 29, 2019

وبحسب ما أفاده موقع الجانرز الرسمي فإن الإقالة جاءت بسبب ما وصفته بـ “أن الأداء والنتائج ليستا على المستوى المطلوب”.

وسيتولى المدرب المساعد فريدي بونجبيرج الإشراف على الفريق لفترة مؤقتة لحين التعاقد مع مدربٍ جديدٍ.

وتعرض أرسنال إلى هزيمة في ميدانه أمس الخميس أمام إنتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين لهدفٍ في مسابقة اليورباليج.

وبشكل عام فإنه لم يحقق أي انتصار خلال المباريات السبع الماضية في كل البطولات.

Frankfurt claim the three points. 🏆 #UEL — Arsenal (@Arsenal) November 28, 2019

إيمري كان قد تولى تدريب أرسنال قبل عام ونصف، خلفًا للمدرب الأسطوري الفرنسي أرسين فينجر الذي مكث كمدربٍ للنادي قرابة عقدين من الزمان.

وبدأ فينجر مسيرته مع النادي عام 1996 واستمر حتى 2018، إذ حقق 3 ألقاب للدوري و7 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ووضعت جماهير أرسنال آمالها على المدرب الإسباني للسير على خطى فينجر، لكنه تعرض للإقالة بعد 18 شهرًا فقط.

وطالب إيمري أنصار الفريق بالوقوف إلى جانبه قبل موقعة فرانكفورت، بيد أن الحضور الجماهيري لم يتجاوز 20% من مدرجات ملعب الإمارات.

ودخل إيمري في مناوشات ومشكلات عديدة خلال فترة توليه تدريب النادي، أبرزها مع القائد جرانت تشاكا والألماني مسعود أوزيل.

سيخوض فريدي مباراته الأولى كمدربٍ لأرسنال الأحد القادم بميدان نورويتش سيتي الذي يحتل الترتيب الـ 18 بجدول الدوري.