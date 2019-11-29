خلطة سحرية لتطويل الشعر بوقت قياسي

نرمين عباس

تطويل الشعر من أهم الأمور التي تبحث الفتاة عنها

فيما يلي كيفية تحضير خلطات لتطويل الشعر في وقت قياسي وبخطوات سهلة وبسيطة

وصفة الثوم

ضعي ثوم مع زيت في وعاء قابل للتسخين على نار خفيفة، وذلك حتى يلين الثوم ويصبح قابلاً للهرس

ارفعي المزيج عن النار واعمدي الى هرس الثوم جيداً ومزجه مع الزيت

صفي المزيج من القطع الكبيرة لتحصلي على زيت الزيتون بالثوم واستخدميه وهو ما زال ساخناً

طبقي الزيت على شعرك مع التركيز على فروة الرأس

دلكيها لمدة 5 دقائق، ثم غطي شعرك بالكامل بقبعة الاستحمام أو بكيس بلاستيكي لمدة 3 ساعات

بعد مرور المدة المذكورة، ازيلي قبعة الاستحمام واغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر والشامبو

كرري هذه الخلطة 3 مرات في الاسبوع لتلحظي النتيجة من الاسبوع الأول

وصفة البيض

المكونات

بيضة

ملعقة صغيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة عسل

تكسر البيضة ويفصل البياض عن الصفار

يضاف له زيت الزيتون والعسل ويخفق

يوضع المزيج على الشعر لمدة 20 دقيقة

ثم يغسل بالشامبو والماء البارد

تكرر الوصفة مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين

وصفة فيتامين E

7-8 كبسولات فيتامين E

قوم بفتح الكبسولات بعناية ونقل الزيت الموجود داخل وعاء صغير

دلكي هذا الزيت في فروة رأسك

اتركه ليلة كاملة

إغسلي شعرك بشامبو في اليوم التالي