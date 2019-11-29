اختتام ندوة صحفيات وكالات الأنباء العربية

الرياض ـ البلاد

ارتأت الصحفيات العربيات المشاركات في الندوة الثالثة لصحفيات وكالة الأنباء العربية، فتح قنوات لمزيد من التعاون والتنسيق الجاد، بين الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا”، والإدارة العامة للإعلام بجامعة الدول العربية، بما يسهم في تقديم خِدْمات وبرامج تدريب وأنشطة علمية وندوات للصحفيين والصحفيات ممن يعملون في وكالات الأنباء العربية.

جاء ذلك في ختام الندوة التي عقدت تحت رعاية وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية تركي بن عبدالله الشبانة، بعنوان ( دور الصحفيات العربيات في وكالات الأنباء العربية في إنتاج المعرفة وتحفيز المرأة العربية )، واحتضنها على مدى يومين، مركز المؤتمرات بالمقر الرئيس لـ “واس” بالرياض.

وتناولت التوصيات التي ألقاها أمين عام اتحاد “فانا” الدكتور فريد آيار، مطالبة المشاركات في الندوة بتشكيل لجنة من صحفيات عربيات، تركز في مهامها على بحث عن مشكلات الصحفيات العربيات، وتقديم التصور الشامل بهذا الموضوع إلى الندوة الرابعة بواسطة اتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا”.

وأشارت إحدى التوصيات إلى ضرورة سعي الصحفيات العربيات إلى النظر بجدية لعملية الملاءمة بين أوضاعهن الاجتماعية، وواجباتهن المهنية، بما يضمن لها الاستمرارية، التي تزيد من فرص إثراء أرصدتهن على مستوى الخبرة والممارسة بمهنية ميدانيًا وتحريريًا، لأن ظروفهن الاجتماعية غالباً ما تتسبب في انقطاعهن، الأمر الذي يعود سلبًا على مهاراتهن، يسهم في التأثير على المهنية، وضعف الأداء وممارسة العمل الصحفي بوتيرة جيدة تواكب متطلباته المتمثلة في السرعة والدقة والموضوعية والمبادرة، فيما وجهت المشاركات في الندوة من خلال توصياتهن اتّحاد وكالات الأنباء العربيّة “فانا” إلى إقرار دوريّة سنويّة لاجتماعات الصحفيات العاملات في وكالات الأنباء العربيّة.