أمير الرياض يشيد بهيئة الاتصالات ويستقبل السلطان ويعزي الجدعان

الرياض- البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي, يرافقه عدد من قيادات الهيئة.

واستعرض الدكتور التميمي خلال الاستقبال الإنجازات والنقلات النوعية التي يشهدها قطاع الاتصالات في المنطقة وأدوار الهيئة في تعزيزها وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وثمن سمو أمير منطقة الرياض الجهود المبذولة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيدًا بالأدوار التي تضطلع بها في المتابعة والإشراف على القطاع، والعمل على تطويره، وتحفيز التنافسية في أسواقه، وحماية المستخدمين.

من جهة أخرى استقبل سموه في مكتبه بقصر الحكم امس المستشار بالديوان الملكي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.

كما قدم سموه العزاء والمواساة لوزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان في وفاة أخيه أحمد الجدعان – رحمه الله – وذلك في زيارة قام بها سموه مساء أمس لمقر العزاء.

وسأل سمو الأمير فيصل بن بندر الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب معالي وزير المالية عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.