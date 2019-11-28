4.2 مليون مكتتب في أرامكو ضخوا 38 مليار ريال

جدة : البلاد

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار “سامبا كابيتال”، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية (“أرامكو السعودية”)، عن نتائج اكتتاب شريحتي الأفراد حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019م.

و بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال الفترة 4.172.815 مكتتباً، بإجمالي عدد أسهم بلغ 1.191.586.430 سهماً، تمثل ما قيمته 38.130.765.760 ريال سعودي، فيما تتواصل عملية الاكتتاب لشريحة الأفراد حتى الساعة 12 من منتصف الليلة الخميس 28 نوفمبر 2019م من خلال قنوات الاكتتاب.

وسيتم الاعلان وتحديث نتيجة اكتتاب الافراد والمؤسسات المكتتبة غدا الجمعة 29 نوفمبر 2019م.

وجددت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال من ناحيتها التأكيد على أن معدلات الإقبال والمشاركة العالية من قبل شريحتي الأفراد، جاءت على نحو متوقع ويتلاءم مع أكبر اكتتاب في التاريخ لأكبر شركة نفط في العالم.