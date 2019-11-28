“هدف” يدعم تخريج 328 متدرباً في معهد خدمات البترول

البلاد : واس

دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تخريج 328 متدرباً في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، وذلك وفق آلية التدريب في المعاهد الغير ربحية، التي تقتضي تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل في تخصصات نادرة ومطلوبة لدى منشآت القطاع الخاص من خلال آلية التدريب المنتهي بالتوظيف، وذلك في أحد المعاهد الغير ربحية وجهات التدريب المرخصة من الشركات الاستراتيجية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبهذه المناسبة، احتفل المعهد التقني السعودي لخدمات البترول وصندوق تنمية الموارد البشرية، اليوم في الدمام، بتخريج 328 متدرباً يمثلون الدفعة العاشرة من خريجي المعهد، وذلك تحت رعاية معالي مستشار شؤون الشركات بوزارة الطاقة رئيس مجلس أمناء المعهد التقني السعودي لخدمات البترول الأستاذ عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم، وبحضور نائب رئيس شركة أرامكو للحفر وصيانة الآبار عبدالحميد الرشيد، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في الدمام عبدالحكيم العمار، وعدد من مدراء الشركات ومسؤوليها.

وتتدرج تخصصات الخريجين في 9 تخصصات فنية ومهنية منها: فني كهرباء، وفني لحام، وفني انابيب، وفني رفع وتحميل، وفني حفر، ومشغل معمل، ومشغل رافعات.