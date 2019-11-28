الرياضة

خليجي 25 في العراق..

رسميًا: العراق تفوز بتنظيم خليجي 25

محمد ابو الوفاaccess_time1 / ربيع الآخر / 1441 هـ      28 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

فازت العراق بحق تنظيم خليجي 25 بإجماع رؤوساء اتحادات الدول الأعضاء في البطولة.

ففي خلال المؤتمر العام الذي عقد اليوم الخميس في فندق شيراتون الدوحة، تقرر منح العراق شرف تنظيم النسخة المقبلة من البطولة.

وستنال مدينة البصرة شرف تنظيم البطولة في ديسمبر من العام 2021 بحسب ما أفاد به عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.

كان من المفترض أن تنظم العراق خليجي 23، بيد أن تجميد نشاط الاتحاد العراقي من قبل الفيفا حال دون الأمر.

وستكون تلك هي المرة الثانية التي تنظم من خلالها العراق البطولة الأكثر شعبية في الخليج، بعد نسخة 1979 في بغداد.

وتجرى منافسات كأس الخليج في الوقت الراهن بقطر بمشاركة كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الخليجي.

 

محمد ابو الوفا

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