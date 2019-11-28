رسميًا: العراق تفوز بتنظيم خليجي 25

فازت العراق بحق تنظيم خليجي 25 بإجماع رؤوساء اتحادات الدول الأعضاء في البطولة.

ففي خلال المؤتمر العام الذي عقد اليوم الخميس في فندق شيراتون الدوحة، تقرر منح العراق شرف تنظيم النسخة المقبلة من البطولة.

وستنال مدينة البصرة شرف تنظيم البطولة في ديسمبر من العام 2021 بحسب ما أفاد به عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.

بإجماع جميع أعضاء اتحاد كأس الخليج البصرة تستضيف النسخة رقم 25 من كأس الخليج🇮🇶🏆 pic.twitter.com/eLzFaObSYp — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 28, 2019

كان من المفترض أن تنظم العراق خليجي 23، بيد أن تجميد نشاط الاتحاد العراقي من قبل الفيفا حال دون الأمر.

وستكون تلك هي المرة الثانية التي تنظم من خلالها العراق البطولة الأكثر شعبية في الخليج، بعد نسخة 1979 في بغداد.

وتجرى منافسات كأس الخليج في الوقت الراهن بقطر بمشاركة كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الخليجي.