تعرف على الفوائد المذهلة لثمرة الكاكا

تحتوي ثمرة الكاكا على العديد من العناصر المفيدة صحيا وغذائيا للجسم، إذ أنها قليلة الدهون وغنية بالبروتينات واليود والبيتا كاروتين واللايكوبين ومعادن هامة لصحة الجسم مثل الكالسيوم والمغنسيوم والحديد والصوديوم والبوتاسيوم والمنجنيز وفيتامينات مثل أ، ب ، ج كما يوجد بها مركب الفلافونويد.
ومن أهم فوائد ثمرة الكاكا أنها تمنع حدوث النوبات القلبية لاحتوائها على مادة البيكتين، وتحارب البيكتريا والطفيليات في الجهاز الهضمي.
كما تخفف من سقوط الشعر، وتمنح البشرة إشراق ونضارة لاحتوائها على عنصر البيتا كاروتين.
وتعالج أيضا الكثير من حالات التهاب المثانة والمسالك البولية، كما تحافظ على مستويات السكر بالدم، وتعمل ضبط ضغط الدم.
كما تساعد في علاج التبول اللآرادي، كما تفيد في علاج اضطرابات الغدة الدرقية، كما تمنع تصلب الشرايين .
كما انها تمنع ظهور علامات التقدم بالعمر والشيخوخة مثل الخطوط والتجاعيد وتحافظ على الحيوية، وتساعد على حماية صحة العيون.
وتساهم بشكل كبير في خفض نسبة الكوليسترول بالدم، وتنقي الجسم من السموم وبالتالي تعزز من كفاءة جهاز المناعة، وبذلك تحمي الجسم من الاصابة بأنواع كثيرة من مرض السرطان.