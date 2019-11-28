انطلاق برنامج تعزيز الأمن الفكري بالقصيم

بريدة- البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, خلال جلسة سموه الأسبوعية حملة برنامج تعزيز الأمن الفكري بالمنطقة.

واستمع سموه لشرح مفصل من قبل وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني عن أهداف البرنامج الذي يسعى إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن وقادته وتحصين عقول الناشئة ووقايتهم من الانحرافات,

مشيراً إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع في المساهمة في الحماية والتحصين, وتأصيل الأمن الفكري وتعزيزه في نفوس أبناء الوطن, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه الدائم وتحفيزه لخدمة المنطقة وأهلها.

وبارك سموه إطلاق برنامج تعزيز الأمن الفكري, مؤكداً أهمية العمل بروح التكاتف بين مختلف القطاعات لتأصيل وترسيخ مفهوم الأمن الفكري في إطار قواعد الشريعة السمحة, مشيراً إلى أن الدور الكبير للأسرة في بناء شخصيات أبنائهم وحمايتها, بالإضافة إلى دور مؤسسات المجتمع في تنمية المواهب والعقول للإسهام في أمن ونماء هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين،حفظهما الله، والسعي إلى تحصين أبناء الوطن عبر تعزيز كل فكر وسطي خال من المعتقدات والأفكار المنحرفة.