النائب العام يؤكد سرعة إنجاز معاملات المراجعين

الدمام – البلاد

رأس النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بفرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية أمس الاجتماع الدوري الثالث لرؤساء فروع النيابة العامة في مناطق المملكة.واستهل الاجتماع بكلمة عبر خلالها عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين حفظهما الله، مثمناً ما تجده النيابة العامة من اهتمام من جانبهما للارتقاء بأعمالها.

وأشاد خلال كلمته بالعلاقة المميزة بين فروع النيابة والجهات الحكومية، مؤكدا استمرار العمل في تطويرها فيما يخدم المصلحة العامة إنفاذاً لتوجهات ولاة الأمر يحفظهم الله. وأكد المعجب على أصحاب الفضيلة رؤساء الفروع الانحياز دائماً للشفافية في التعامل مع المراجعين، وسرعة انجاز معاملاتهم وضرورة الالتقاء بهم وسماع ما لديهم والبت فيها دون تأخير، والاهتمام بقضايا السجناء والموقوفين.

في ختام الاجتماع شكر معاليه الجميع على ما يبذلونه من جهد، مذكراً إياهم بالأمانة التي يحملونها والمسؤولية الكبيرة التي أولاهم إياها ولي الأمر.