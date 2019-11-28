القهوة ومتلازمة ميتس.. منفعة خطيرة لا تعرفها عن المشروب المحبوب!

علاقة القهوة بمكافحة متلازمة التمثيل الغذائي (ميتس)، هو ما كشفت عنه أحدث الأبحاث حول منافع تناول المشروب.

المتلازمة لها دور في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية، بما في ذلك أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

جاء ذلك وفقا لدراسة نقلتها وكالة سبوتنيك للأنباء.

الدراسة أجريت في جامعة “كاتانيا” الإيطالية، بمراجعة بحث علمي حول العلاقة بين استهلاك المشروب ومتلازمة التمثيل الغذائي بين الإيطاليين والبولنديين.

كان هدف الدراسة اكتشاف العلاقة والارتباط العكسي بين تناول القهوة ومتلازمة التمثيل الغذائي.

وأشارت الأبحاث إلى أن عنصر”البوليفينول” الموجود في القهوة قد يكون متورطًا في الارتباط العكسي، خاصةً الأحماض الفينولية والفلافونويد.

فوائد تناول القهوة

أشارت الأبحاث إلى أن تناول القهوة بمعدلات معتدلة، مرتبط بانخفاض أعراض الأمراض القلبية الوعائية، السرطان ومرض السكر النمط الثاني.

وعكف الباحثون على استعراض التحليلات التلوية التي تراعي الارتباط بين استهلاك القوة ومتلازمة التمثيل الغذائي.

وقد شارك في الدراسة نحو 22.000 شخص، تناول البعض القهوة العادية، فيما تناول آخرون القهوة منزوعة الكافيين.

وخلصت الدراسة إلى أن استهلاك القهوة بمعدلات معتدلة (من 1 إلى 4 فناجين في اليوم)، كان مرتبطا بتقليل مخاطر متلازمة التمثيل الغذائي.

وذكرت الدراسة أن العلاقة العكسية بين استهلاك القهوة ومتلازمة التمثيل الغذائي ظهرت في كل من الرجال والنساء.

كما وجدت التحاليل التلوية أيضًا أن الاستهلاك المعتدل لكل من القهوة التي تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين، قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.