الصحفيات العربيات يناقشن تجارب الصحافة النسائية

الرياض – البلاد

تحت رعاية وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية تركي بن عبدالله الشبانة، انطلقت أمس في مركز المؤتمرات بمقر الوكالة بالرياض، أعمال الدورة الثالثة لندوة الصحفيات العربيات العاملات في وكالات الأنباء بعنوان (دور الصحفيات العربيات في وكالات الأنباء العربية في إنتاج المعرفة وتحفيز المرأة العربية)، بمشاركة 13 صحفية عربية يمثلن وكالات الأنباء العربية، يناقشن على مدى يومين تجارب الصحافة النسائية العربية وآليات تطويرها .

ونوه رئيس الوكالة عبدالله بن فهد الحسين في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب الرئيس أحمد بن إبراهيم العوض بالدعم غير المحدود الذي طالما قدمته القيادة الرشيدة للإعلام في المملكة ليواكب المكانة التي تحتلها دولياً وإقليمياً.

وشكر الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية الدكتور فريد آيار في كلمته المملكة لاحتضانها الندوة، مؤكداً أن عنوان وشعار الندوة الرئيس يستدعي العمل بجدية، لتطوير العمل الإعلامي العربي. وشاهد الحضور عرضاً مرئياً تناول إسهامات الصحفيات السعوديات في الحراك الإعلامي والاجتماعي.

يذكر أن نائب رئيس”واس” كرّم بهدية تذكارية عضو مجلس الشورى نورة الشعبان، ضيفة شرف أولى جلسات الندوة، المنعقدة صباح أمس وتحدثت فيها عن الدور الحيوي للإعلام والاتصال في عملية تحقيق الأهداف.