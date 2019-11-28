الأخيره

إحباط تهريب 1460 كجم من الحشيش وضبط 50 مهربًا

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع الآخر / 1441 هـ      28 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

تمكنت قوات حرس الحدود بالمناطق الجنوبية من إحباط تهريب (1460) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر ، والقبض على 50 مهربًا في عمليات منفصلة خلال شهر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه تم القبض على المتورطين في تلك المحاولات وعددهم (50) شخصاً ، بينهم (23) متهماً من الجنسية اليمنية ، و (22) متهماً من الجنسية الأثيوبية ، و(3) متهمين من الجنسية الصومالية ، و(2) من الجنسية السعودية ، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن المقدم القريني، أنه جرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *