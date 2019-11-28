أمير الشرقية يلتقي رئيس ومنسوبي نادي السكري ويكرم الفرم

الدمام-البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه أمس رئيس نادي السكري للشباب الدكتور كامل سلامة، وعددا من منسوبي النادي، واطلع على جهود النادي في تحسين نمط حياة مصابي داء السكري من النوع الأول.

وأكد سموه أهمية مجموعات الدعم في تحفيز المرضى والمصابين بداء السكري لاتباع نمط حياة صحي، مبيناً أن هذه الممارسة تسهم في تشجيع المريض على تجاوز عقبة الإصابة، والانطلاق نحو اتباع نمط صحي برفقة عدد من المصابين الذي يشجعون المريض ويدفعونه للقيام بواجباتهم تجاه أنفسهم، وحماية أرواحهم، وتخفيف وطأة المرض عليهم.

ونوه سموه بأهمية توسيع أثر النادي ليشمل فئات أكبر من المصابين، والحرص على تأسيس البرامج والفعاليات وفق احتياجات المرضى والمصابين، متمنياً للنادي ومنسوبيه التوفيق.

بدوره قدم الدكتور كامل سلامة شكره لسموه، على ما تفضل به من توجيهات، وحرصه على دعم النادي، مشيراً إلى أن النادي التابع لجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء أنشئ وفقاً لتوصية منظمة السكر العالمية، في عام 2017م.

من جهة أخرى كرم أمير المنطقة بمكتبه أمس، العقيد بندر بن تركي الفرم، من منسوبي حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة تكليفه.

وعبر سموه عن شكره وتقديره للعقيد الفرم على جهوده التي بذلها أثناء فترة عمله في العمليات المشتركة، مؤكداً أن العمل في أي مكان من أجل خدمة الوطن هو شرف للإنسان، متمنياً سموه للعقيد الفرم التوفيق والسداد في قادم الأيام.