4 خطوات لحماية “واتساب” من الاختراق

القاهرة – هاشم الهاشم

باتت هناك حاجة ماسة لكل مستخدم لتطبيق التراسل الفورى الأشهر فى العالم “واتسآب” لحماية حسابه من أى عمليات اختراق أو قرصنة أو تسلل يمكنها أن تسبب مشاكل خطيرة له.

وأشارت تقارير عديدة إلى خطأ أمنى كبير فى “واتسآب” يسمح للهاكرز باختراق حسابات المستخدم، وكتابة أشياء مختلفة عليها، قد تسبب ضررا بالغا بالنسبة لهم، علاوة على إمكانية اختراق بياناتهم الشخصية والبنكية بسهولة.

ونشرت مجلة “مترو” البريطانية تقريرا حول الخطوات اللازمة، لكى يحمى أى شخص حسابه على “واتساب ” ، وجاءت تلك النصائح الذهبية من خلال تحميل آخر تحديثات “واتسآب” فهى تحتوى على معالجات سريعة لأى ثغرات أمنية فى تطبيقك، والخطوة الثانية هي تعديل إعدادات الحساب على “واتسآب”، بحيث لا يتم السماح لأى شخص غير مضاف إلى قائمة الأصدقاء.

أما الخطوة الثالثة فهى تفعيل ميزة الخصوصية الجديدة، التى تمنع أى شخص من إضافتك إلى محادثات جماعية لا تريد أن تكون جزءا منها، التى ستمنع أى رسائل مزعجة أو متسللة من إدخال برمجيات خبيثة إلى حسابك.

والخطوة الأخيرة فهى من خلال خاصية أرشفة أى رسائل تأتي من مصادر غريبة أو تحتوى على روابط غريبة، بحيث لا تفتحها ولا تشاهدها فتضغط عليها.