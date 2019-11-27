يعقوب الفرحان لـ”البلاد”: صعوبة الشخصية سبب إنجذابي لتجسيدها

يشارك الفيلم السعودي “سيدة البحر” في مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 41، ويعد الفيلم الروائي الطويل الأول لبطله الممثل السعودي يعقوب الفرحان الذي حصد عدد من الجوائز الدولية، منها جائزة أفضل ممثل في مهرجان الجنادرية، وجائزة أفضل ممثل في مسرح أسيله، وجائزة أفضل ممثل في مهرجان فاس.
وذكر الفرحان لـ(البلاد) أنه وُلد في قرية جبلية صغيرة عام 1982، وهناك اكتسب حبه وشغفه بالفن، مشيراً إلى أنه بدأ حياته الفنية عام 2001.
وأوضح أنه قام بعدد من الأعمال الفنية ومنها مسرحية وجبة سريعة، سر الحياة، المحظوظ، السيمفونية الثانية ، و شارك في عدة مسلسلات منها بيني وبينك، أم الحالة، ملحق بنات، لعبة المرأة رجل، حارة الشيخ، وفي 2017 شارك في مسلسليّ غرابيب سود وأصعب قرار.
وأضاف انه كانت تربطه علاقة صداقة من زمن بعيد بالمخرجة شهد الأمين التي رشحته لدور البطولة في فيلم “سيدة البحر”.
وعلق الفرحان أن سبب إنجذابه لتجسيد دور البطولة في الفيلم هو الشخصية لأنها صعبة وتشبه العديد من الأشخاص، قائلاً “اتذكر أنه كان لدى أحد من أقاربي متقدم بالعمر، هو الان متوفي، وقبل وفاته سألته سؤال ما هو الشئ الذى فعلته في حياتك ولكنك تشعر بالندم عليه حتى الان؟
أجابني قائلا “عندما زوجت إبنتي في عمر 16 عاما”.
و استكمل الفرحان عن صعوبة تجسيد الدور خصوصا أن أغلب المشاهد صامتة، قائلا كانت شهد الأمين لها رؤيتها في نسج شخصيات العمل، وكان علي أن أتقن خلفية الشخصية وأبعادها ولذلك التزمت برؤية المخرجة، أن يكون الحديث قليل ومن الممتع أن تجعل المشاهد يحاول تفسير الأشياء الرمزية من خلال صورة واضحة مقنعة.
و عن الحركة الفنية التي تشهدها المملكة السعودية في الوقت الحالي قال يعقوب الفرحان أن الاعمال الفنية تعتبر هى أسرع طريقة للتسويق عن مجتمعاتنا العربية، ولذلك علينا أن نستفيد من الانفتاح الحالي.
ولفت الفرحان إلى أن الشعب السعودي يتمتع بمستوى عالي من الوعي والثقافة وأصبح مناصر للمرآة السعودية ولكن بلغة عالمية.
وعن آخر أعمال الفنان يعقوب الفرحان فلقد قام ببطولة مسلسل “الديفا” أمام الفنانة سيرين عبد النور ، و المسلسل يتآلف من 8 حلقات ، لا تتخطى كل واحدة منها العشر دقائق.
ويعكس العمل الفني حياة الفنانين وكواليس تحركاتهم وسط بعض من التشويق والإثارة وسيكون اليوم الأربعاء27 من نوفمبر الحالي هو اليوم الأول لعرض المسلسل عبر منصة “شاهد.نت” الإلكترونية.