يسبح في النهر يوميا ليصل الى عمله

بكين ـ وكالات

في الوقت الذي يعاني فيه الكثيرون من مشكلة الاستيقاظ صباحاً للخروج إلى العمل في الوقت المحدد، توصل موظف صيني إلى طريقة مبتكرة وسريعة يصل بها إلى مكان عمله في أقصر وقت ممكن. ومُنذ أكثر من 11 عاماً، يقوم الرجل الذي يدعى تشو بيو، يومياً، بقطع نهر اليانغتسى في الصين، من خلال السباحة لمسافة 7200 قدم، للوصول إلى عمله.

ويصل تشو بيو، الذي يبلغ من العمر 53 عاماً، أول موظف في عمله باكراً، حيث تستغرق معه السباحة مدة زمنية تصل إلى نصف ساعة، وهي أقل من مدة الرحلة ذاتها عبر القطار التي تبلغ ساعة.

والرجل الذي يعمل في أحد الأسواق بالمدينة، يعيش عبر النهر في منطقة أخرى، وكان يركب المترو وتستغرق رحلته نحو ساعة، وبدلا من ذلك، بدأ يسبح لمسافة 2200 متر في نهر اليانغتسي ويصل إلى مكتبه بعد 30 دقيقة فقط.

ويرتدي الموظف الصيني ملابس السباحة، ونظارات واقية، ثم يضع ملابس العمل الخاصة به، ومعداته في كيس جاف قابل للنفخ، ثم يقفز في النهر.