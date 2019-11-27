ولي عهد أبوظبي: ماضون مع السعودية بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية

أبوظبي : البلاد

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ،: “إننا ماضون في تعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية في كافة المجالات”.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” الأربعاء:” ترأست وأخي محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي.. ماضون بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية في المجالات كافة”.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد وصل ، اليوم ، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبلي سمو ولي العهد، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبو ظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني.