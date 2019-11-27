واتساب يقلد سناب شات لحماية المستخدمين من خطر التسريب!

واتساب هو الأكثر أمنا بين سبل التواصل الاجتماعي بحسب الشركة الكبرى وفي هذا الإطار تختبر الشركة ميزة جديدة.

الميزة تصب أيضا، وفق روسيا اليوم، لحماية خصوصية المستخدم، من خلال حذف الرسائل.

تتمثل في تعيين حد زمني لطول مدة عرض الرسائل قبل إخفائها، وذلك على غرار موقع “سناب شات” الشهير.

وقررت “واتس آب” اختبار الميزة على بعض الهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد”، بعد التسريبات التي نشرها موقع “WAbetaInfo”، الذي يعتمد على سحب شيفرة الإصدارات المبكرة من تطبيق المراسلة الشهير، للعثور على الميزات القادمة في وقت مبكر.

وذكر موقع التسريبات الشهير، أن الميزة الجديدة تعتمد على حذف الرسائل تلقائيا من خلال تحديد الوقت الذي يرغب المستخدم في حذفها، خلال ساعة واحدة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة.

ولم يتم تحديد موعد رسمي لإطلاق الميزة الجديدة لجميع المستخدمين حتى الآن.

ولكن في حالة رغبة المستخدم في تجربتها قبل اطلاقها للجميع، فيمكن فعل ذلك من خلال الاشتراك في الإصدار التجريبي “بيتا” من التطبيق، للحصول على جميع الميزات الأحدث قبل وصولها للمستخدمين.

ويحاول واتساب إطلاق العديد من المزايا الجديدة للتطبيق من أجل تقديم جميع سب الراحة والأمان للمستخدم، حيث سبق له في الفترة الماضية إجراء عددًا من التغييرات المهمة الأخرى على تطبيقه.

ويأتي على رأسها الحد من عدد المرات التي يمكن للمستخدمين خلالها إعادة توجيه الرسائل مع الآخرين، وتحد هذه السياسة الجديدة، التي تم الكشف عنها في يناير الماضي، من إعادة توجيه الرسائل لما يصل إلى خمسة مستخدمين.