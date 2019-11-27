“كاوست” الأولى على الشرق الأوسط

جدة ـ وكالات

خطفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الوقت الذي جاءت فيه الجامعة في المرتبة السادسة على مستوى العالم، ضمن تصنيف مجلة (Nature) العلمية، والذي يضم 175 جامعة شابة على مستوى العالم، من بين الجامعات التي تأسست على مدار 50 عاماً الماضية.

جاء هذا الإنجاز نظير ما حققته الجامعة من أبحاث ذات أهمية، باعتبارها هيئة أكاديمية أنتجت مخرجات بحثية تطبيقية رفيعة المستوى من طراز استثنائي، كما أثبتت “كاوست” إسهامها في نتاج الأبحاث الذي يفوق حصة أي جامعة شابة أخرى في الشرق الأوسط.

يذكر أن تصنيف Nature، يقوم بنشر المقالات العلمية، التي تعتبر مؤشراً للجودة العالية والمستوى العالمي للمخرجات البحثية وللتعاون البحثي، إضافة إلى تقديمها تصنيفاً لأفضل 50 جامعة شابة.