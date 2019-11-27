غرفة الرياض تطلق برنامج لتأهيل 1000 شاب وشابة في ‎إدارة المخاطر

الرياض : واس

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري، عن عقد برنامج تدريبي مجاني لتأهيل 1000 شاب وفتاة في مجال “إدارة المخاطر” وذلك يوم الأحد 08 / 12 / 2019م وحتى يوم الأربعاء 11 / 12 / 2019م من الساعة 4 عصراً حتى 9 مساءً بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأوضح المهندس منصور الشثري، أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة الغرفة للتدريب المجاني، التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الجنسين في إطار دعم لقرارات الدولة في مجال توطين الوظائف، موضحاً أن البرنامج يشتمل على دورات مكثفة تستهدف اكساب المشتركين فيه المهارات اللازمة التي تمكنهم من شغل الوظائف المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص.

وبين أن البرنامج يتناول عدة محاور من بينها تعريف الالتزام التنظيمي وفهم وتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات التي أصدرتها السلطات التنظيمية والجهات الرقابية المشرفة على هذه الجهات.

وأفاد أن محاور البرنامج تتركز في أهمية ومهام ومسؤوليات إدارة المخاطر، إضافة إلى تعريف المخاطر وأنواعها، والمقاييس والأطر العالمية لإدارة المخاطر، والتشريعات المحلية المتعلقة بإدارة المخاطر، واستراتيجيات إدارة المخاطر، وسياسة المخاطر للمنشأة، وتحديد وإدارة المستوى المقبول للمخاطر، وعملية إدارة المخاطر، وتقارير إدارة المخاطر.

ودعا الشثري طالبي العمل من حملة تخصص القانون أو الإدارة العامة أو التخصصات ذات العلاقة التسجيل بالبرنامج عن طريق الرابط: http://bit.ly/37CZmjT .