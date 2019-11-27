طريقة عمل مكعبات الشوكولاتة بالكراميل

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل مكعبات الشوكولاتة المحشية بصلصة الكراميل بنكهة الزبدة

المقادير اللازمة لعمل مكعبات الشوكولاتة

أولاً للشوكولاتة

عبوة من الحليب المكثف المحلى

500 جرام من الشوكولاتة الداكنة

100 ملل من الكريمة

لصلصة التوفى أو الكراميل

2 كوب سكر

نصف كوب كريمة

2 مكعب زبدة

طريقة عمل مكعبات الشوكولاتة

نقوم بتسخين الكريمة والحليب المكثف معاً

يرفع المزيج من على النار

يضاف له الشوكولاتة بعد أن تقطع وتترك دقائق

تقلب الشوكولاتة مع المكونات حتى تصبح صلصة ناعمة

نحضر قوالب سيليكون غير لاصقة

نضع بكل شكل منهم صلصة الشوكولاتة ثم تقلب لتصفى قليلاً

تترك لتجف

نبدأ بعمل صلصة التوفى

يوضع السكر على النار

يترك حتى يصبح كراميل ذهبى

يضاف له الكريمة والزبدة

تقلب حتى تغلى وتصبح صلصة ناعمة

تترك لتبرد تماماً

ثم تحشى كل حبة من قوالب الشوكولاتة بصلصة التوفى

تترك بالفريزر قليلاً حتى تبرد

تغطى مرة أخرى بالشوكولاتة

تترك لتبرد تماماً

ثم تنزع من القوالب وتقدم

من الممكن حشوها بمكسرات أو بحسب الرغبة