خطوات لحمايتك من فخ الاحتيال في “جمعة التخفيضات”

يعد غدا “الجمعة” الحدث السنوي الأهم في مجال التسوق عالميا ومحليا فيما يسمى بـ “جمعة التخفيضات”، وهو يصادف 29 من شهر نوفمبر الجاري.
ويتعرض الكثير من المتسوقين إلى الاحتيال عبر الهجمات الإلكترونية واختراق أرقام بطاقات الائتمان، وهو ما يستوجب الحذر، وهناك بعض من الطرق التي تحمي المتسوق من الوقوع في فخ الاحتيال وذلك وفقا صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
1/ لا تفتح أي روابط من رسائل مجهولة الهوية.
2/التأكد من صحة العروض المعلن عنها.
3/التحقق من أمان الموقع الذي تتسوق من خلاله.
4/ عليك تحميل برنامج مكافحة الفيروسات لمنع أى اختراق.