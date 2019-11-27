تهديد خطير من تويتر.. هذا سيحدث لحسابك في 11 ديسمبر!

تهديد فريد من نوعه أطلقته شركة تويتر لمستخدميها عبر البريد الإلكتروني، خصوصا أصحاب الحسابات غير النشطة.

التهديد تضمن أنه سيقوم بحذف حساباتهم في حال عدم تسجيلهم الدخول مرة أخرى قبل 11 ديسمبر المقبل.

وأكد بيان تويتر أن أي مستخدم لم يسجل الدخول منذ ستة أشهر يقع ضمن الإنذار، بحسب وكالة “سبوتنك”.

وجاء تهديد شركة تويتر في سياق عملها على تحسين وخدمة التفاعل العام على المنصة، بحسب تأكيدات الشركة.

وبدأت الشركة بإرسال الإنذارات المسبقة لعدد من المستخدمين محذرين إياهم بأن حساباتهم ستحذف بشكل دائم.

ويأتي الخطر نظرا لعدم تسجيل الدخول للمنصة لفترة طويلة.

وذلك في عملية ستشجع المستخدمين على معاودة تسجيل الدخول للمنصة والتفاعل عبر حساباتهم المسجلة وغير النشطة.

ولن تقتصر عملية حذف الحسابات على يوم محدد، بل ستكون موزعة على مدى أشهر عدة، مما يعني أنه بعد انتهاء المهلة في 11 ديسمبر لن تبدأ عملية حذف جماعية للحسابات في اليوم التالي.

وستقوم “تويتر” بتحديد فترة زمنية بعينها لإعادة إتاحة الحسابات المحذوفة لمستخدمي المنصة.