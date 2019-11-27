الشورى يقر تعديل نظام عقد الاتفاقيات الدولية .. ونظام جمع التبرعات وصرفها

البلاد : متابعات

وافق مجلس الشورى ، خلال جلسته اليوم (الأربعاء) ، على التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة ، كما وافق على تعديل مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية.

وقال مجلس الشورى، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إنه تمت مناقشة تعديل مشروع “نظام عقد الاتفاقيات الدولية ” المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق.

ووافق المجلس، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي.

وأقر الشورى، مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد في مجال خدمات النقل الجوي.

ووجه مجلس الشورى، هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإسراع في اعتماد الإطار السعودي للمؤهلات (سقف)، ووضع آليات وإطار عمل موحد لمواءمة رخص وشهادات واختبارات الهيئات المهنية والتخصصية معه.

وطالب مجلس الشورى، هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على إيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية ويحقق كفاءة عملها وجودة برامجها.

ووجه المجلس هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتوسع في تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض مهامها وفقاً لما جاء في اختصاصاتها وتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14 صفر 1440هـ، بما يحقق كفاءة العمل وسرعة الإنجاز وزيادة الموارد.

وطالب الشورى الهيئة، بإيجاد آليات تُلزم الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات التقويم بما يحقق التطوير المنشود من تأسيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبالعمل على تفعيل دورها في تطوير منظومة عمليات التقويم المرتبطة بمجالات ومؤسسات التدريب.