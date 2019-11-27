“اعمار اليمن” يدرس احتياجات مطار عدن الدولي

عدن : واس

زار فريق فني من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس، مطار عدن الدولي ، بهدف تقييم ودراسة الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية للمطار.

وبدأ الفريق الفني برئاسة المهندس أحمد مدخلي الاجتماع مع المختصين في المطار تمهيداً للعمل على دراسة جميع مرافق ومباني المطار.

وأوضح ممثل البرنامج في هذه الزيارة المهندس أحمد مدخلي أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل على تقييم ودراسة الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية لمطار عدن الدولي، التي تشمل على تحديد الاحتياجات، وتقييم المباني والمرافق ومدرج الطائرات، إضافة لتقييم حالة الإنارة والتجهيزات التابعة للمدرج، ومعاينة أجهزة الملاحة الحالية، وصالات القدوم والمغادرة.

وأضاف المهندس مدخلي: نقف اليوم على أرض مطار عدن الدولي، تلبية للمتطلبات الطارئة للمطار، وبهدف إعادة نشاطه، ونعمل على تقييم جميع المتطلبات والاحتياجات تمهيداً لدراستها واعتماد أعمال التنفيذ لها، وذلك ضمن أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم قطاع النقل والمطارات والموانئ.

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قد أنجز مؤخراً، أعمال تأهيل وتطوير مطار الغيضة في محافظة المهرة، وأجرى اختبارات أنظمة الملاحة الجوية، بالإضافة لإجراءات اختبارات الطيران، بالتعاون مع الشركات المعتمدة دولياً.

ونجحت اختبارات أنظمة الملاحية الدولية المطابقة لمواصفات منظمة (ICAO) الدولية، في مطار الغيضة، وذلك ضمن أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم قطاع النقل والمطارات والموانئ.

ويوفّر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كل ما يلزم لنجاح خطط السلامة داخل المطارات في الجمهورية اليمنية، وذلك عبر تأمين سيارات إسعاف مجهزة بالكامل، وعربات إطفاء بأحدث التقنيات، والمطابقة لتوصيات سلامة المطارات ومكافحة الحرائق من منظمة (ICAO) الدولية، إضافة لمطابقتها للمواصفات الأوروبية، فيما تم تصميمها لتسهيل حركة رجال الإطفاء، والسماح لفريق الإطفاء بتجهيز معداتهم أثناء التنقل.

من جهة أخرى وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلا بالمهندس مشاري البلوي أمس الثلاثاء، عدداً من العقود لمشروع تطوير وتأهيل منفذ البقع البري الذي يربط محافظة صعدة بالمملكة، سعياً لخدمة الأشقاء في اليمن وتسهيل تنقلاتهم والحركة التجارية بين المملكة واليمن الشقيق ودعم الاقتصاد اليمني.

كما سلّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مجموعة من المولدات الكهربائية لمدير المنفذ خالد العميسي، بهدف تحسين قدرات منفذ البقع واستمرار ايصال التيار الكهربائي له، وذلك ضمن أعمال التطوير والتأهيل التي يعمل عليها البرنامج في المنفذ، دعماً من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع المباني الحكومية والأمنية.