ارتفاع قياسي للمدفوعات الإلكترونية بـ”التجزئة”

الرياض- البلاد

سجلت بيانات عمليات المدفوعات الإلكترونية لقطاع التجزئة الأفراد في المملكة مستويات قياسية جديدة بعدما بلغت مع نهاية شهر يوليو 2019م أكثر من 36% من إجمالي جميع عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد، لتتجاوز بذلك مستوى حصة المعاملات غير النقدية المستهدفة من رؤية المملكة 2030م من خلال مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي التي كانت تستهدف الوصول لمستوى 28% بنهاية العام 2020م.

وكشفت دراسة متخصصة وشاملة أجرتها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع شركة المدفوعات السعودية، التي تعمل كجهة ممكنة ومشغلة للبنية التحتية للمدفوعات الوطنية في المملكة، عن تنوع طرق الدفع الإلكتروني المستخدمة، حيث شكلت نسبة عمليات الدفع عبر البطاقات الحصة الأكبر بنسبة قاربت 30%، فيما تنوعت الوسائل الأخرى بين مدفوعات منصة سداد والتحويلات المالية وغيرها.

وسجلت خِدْمة مدى لنقاط البيع قفزات متصاعدة غير مسبوقة خلال الأعوام الماضية من حيث أعداد وقيم التعاملات الشرائية، ففي نهاية عام 2016م بلغت نسبة نمو عمليات خدمة نقاط البيع 33%، أما في العامين 2017م و2018م فكانت نسبة النمو 35% و46% على التوالي، في حين تشير الأرقام الحالية لهذا العام 2019م بأن نسبة النمو قاربت الــ 53% (حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي) لتصل إلى ما يزيد عن مليار ومئتين مليون عملية.

وتعكس الدراسة نجاح إستراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم وزيادة تفعيل نظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي للوصول لنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% بحلول عام 2030م.