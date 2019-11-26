التكنولوجيا

هواوي تعلن مواصفات Honor V30

امنية رشادaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      26 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

أطلقت علامة Honor الصينية المملوكة لـ هواوى اليوم رسميًا النسخة الـ Pro من أحدث هواتفها Honor V30 فى الصين، والذى يحمل اسم Honor V30 Pro بمنصة تصوير قوية تضعه للمنافسة بقوة فى فئة الهواتف المتوسطة عالية المواصفات.

وبحسب موقع جى إس إم آربنا التقنى، يأتى Honor V30 Pro بشاشة قياس 6.57 بوصة من نوع LCD بتقنية عرض Full HD+، مع شاشة كاملة بدون أي حواف ولكن بها كاميرا أمامية على شكل ثقب.

ويحتوى Honor V30 Pro على معالج قوى من نوع Kirin 990 بقوة 2.8 جيجاهرتز، مع ذاكرة زصزل عشوائى سعتى 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة إضافية.

ولعشاق التصوير يأتى Honor V30 Pro بكاميرا أساسية بدقة 40 و 8 و 8 ميجابيكسل، و كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 و 8 لإلتقاط صور سيلفى بتقنية العزل.

ويمتلك Honor V30 Pro قارىء للبصمة فى الجنب فى نفس مكان زر التشغيل والقفل، كما يعمل بنظام Android 10.0، وبدون فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر.

كما يحتوى Honor V30 Pro على بطارية كبيرة سعة 4100 ميللى أمبير، تدغم الشحن السريع بقوة 40 وات، وأيضًا الشحن اللاسلكى والسريع بقوة 27 وات، ويدعم كابل usb من نوع Type-C، ويمكنك الحصول عليه فى ألوان أزرق، أسود، و ثلجى مقابل 500 يورو .

omneia rashad

كتب بواسطة

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