نتائج قرعة دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين

أجريت قبل قليل قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في فندق ماريوت الرياض بحضور إعلامي مُكثّف.

أسفرت القرعة عن تقسيم مشوار البطولة حتّى النهاية بوجود شقين أيمن وأيسر يصل طرفاه إلى المباراة النهائية.

سيخوض حامل اللقب فريق التعاون مباراة في المتناول ضد العين على ملعب الأول.

بينما سيخوض الوصيف فريق الاتحاد مباراة هذا الدور ضد أمام الصفا في جدة بملعب الجوهرة المشعة.

أمّا بطل دوري المحترفين الهلال فيستقبل الجبلين في الرياض، فيما يحل البكيرية ضيفًا على النصر.

تُلعب مباريات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل من مباراة واحدة فقط على أرض الفريق المذكور أولًا.

ووقع في الشق الأيمن من القرعة كل من الهلال والاتحاد والتعاون.

بينما حل في الشق الأيسر النصر والأهلي والشباب.

لن يواجه الهلال نظيره النصر إلا في المباراة النهائية فقط حال وصل الفريقان إلى هذا الدور.

بينما من المنتظر أن يصطدم النصر بالأهلي في نصف النهائي حال تخطيا الأدوار السابقة له.

ولن تسع المباراة النهائية إلا فريقًا واحدًا من الهلال أو الاتحاد إذ يتوقع صدام بينهما في نصف النهائي.