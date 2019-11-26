فحص وقائي لـ 530 حافلة نقل مدرسي بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك

البلاد : متابعات

أكدت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي – الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي – إجراء الصيانة والفحص الوقائي الكامل لعدد 530 حافلة مدرسية بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك خلال إجازة الأسبوع الماضي، وقد تمت أعمال الصيانة في الورش والكراجات التابعة للمتعهدين في المنطقتين، فيما نفذ مراقبو الشركة عمليات الفحص الوقائي ميدانيا، وتأتي عمليات الفحص الميداني للحافلات ضمن برنامج زمني محدد ومجدول بهدف التأكد من جاهزية أسطول النقل التعليمي وكفاءته في تقديم الخدمة.

وقد تم إجراء عمليات الفحص والصيانة للحافلات العاملة ضمن نطاق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، والإدارة العامة للتعليم بمحافظة ينبع، والإدارة العامة للتعليم بمحافظة العلا، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك.

وضمن حافلات النقل المدرسي العاملة في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة العلا، تم إجراء الفحص الدوري لعدد 100 حافلة، فيما تم فحص 100 حافلة بمحافظة ينبع، وكذلك فحص 100 حافلة بمحافظة الحناكية. كما تم إجراء فحص 100 حافلة نقل مدرسي ضمن الأسطول العامل في منطقة تبوك، كما شملت عملية الفحص التأكد من جاهزية الورش المتنقلة واستكمال معداتها لسرعة معالجة أية حالات طارئة للحافلات أثناء تقديم الخدمة، يضاف إلى ذلك أن عملية الفحص أدت إلى استبعاد عدد من الحافلات التي لم تتجاوز المعايير المحددة واستبدالها بحافلات أخرى، كما تمت المعالجة الفورية لعدد من الملاحظات المرصودة.