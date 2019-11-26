البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب التسجيل في دورة “مهارات التمثيل الاحترافي” التي تنظمها بالتعاون مع مدرسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا، وذلك في الرياض خلال الفترة من 8 إلى 19 ديسمبر 2019م، ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وبينت وزارة الثقافة أنه تم تصميم دورة “مهارات التمثيل الاحترافي” لتقدم للمشاركين تقنيات الأداء الأكثر استخداماً في السينما والتلفزيون المعاصرين لغرض مساعدة المشتركين على التعبير العاطفي والجسدي، وسهولة الوصول للشخصية التي يرغبون في تصويرها.

وتعد هذه الدورة ثالث الدورات التدريبية في برنامج تطوير المواهب في صناعة الأفلام الذي أطلقته وزارة الثقافة في أكتوبر الماضي واشتمل على دورة في “صناعة الأفلام” بالتعاون مع المعهد البريطاني لصناعة الأفلام، ودورة في مهارات “صناعة الأفلام تحت خط الإنتاج” بالتعاون مع المعهد البريطاني لصناعة الأفلام وأستوديو باين وود.

ويأتي برنامج تطوير المواهب في صناعة الأفلام ضمن مبادرات وزارة الثقافة لتعزيز قطاع الأفلام المحلي بالموارد المعرفية والإثرائية التي تسهم في تحسين جودة صناعة الأفلام وما يرتبط بذلك من تطوير البنية التحتية السينمائية في المملكة.

وخصصت الوزارة الرابط الإلكتروني https://engage.moc.gov.sa/film-talent للتسجيل لكل الراغبين في تعلّم مهارات التمثيل في الأفلام، وسيتم تحديد أسماء المقبولين في الدورة وفق الشروط والأحكام الموجودة في الموقع الإلكتروني.