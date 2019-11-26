رينارد: جاهزون لمواجهة الكويت وهدفنا اللقب

كتب- محمود العوضي

أكد هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر السعودي لكرة القدم، أن استعدادات الفريق لبطولة خليجي 24 تأثرت سلبا لغياب لاعبي الهلال، بسبب مشاركتهم في نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الكويت: نسعى من خلال كأس الخليج العربي لتقديم الأفضل رغم الظروف التي نمر بها في أولى لقاءاتنا بحكم عدم انضمام لاعبي فريق الهلال لمشاركتهم في نهائي دوري أبطـال آسيا، وسيكونون اليوم معنا.

وتابع: تحضيراتنا لهذه المشاركة جيدة من خلال لعبنا لمباراتين قويتين، الأولى أمام منتخب أوزبكستان قدمنا فيها مستوى جيدًا، والثانية أمام منتخب باراغواي والتي لعبناها بتشكيلة مختلفة عن مباراتنا الأولى وقدمنا فيها مستوى مقبولا.

وأضاف: أمر طبيعي أن نفقد اللاعبين، وذلك حال كرة القدم، فقدنا في هذه البطولة ثلاثة لاعبين أساسيين محمد العويس وعبدالله مادو، وأخيرًا محمد البريك بداعي الإصابة، فنحن نعرف منتخب الكويت جيدًا.

من جانبه قال يحيى الشهري: هدفنا واضح هو تحقيق لقب البطولة ببذل كل ما لدينا من أجلها، جميع زملائي اللاعبين على قدر المسؤولية، فنحن جاهزون لتطبيق تعليمات المدير الفني.