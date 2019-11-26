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رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      26 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء معالي نائب رئيس هيئة الأركان الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وأصحاب المعالي والسمو قادة أفرع القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة .

كما حضره من الجانب الأمريكي الفريق كارل ماندي قائد قوات المشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية واللواء هاغلر ويندل وعدد من المسؤولين.

صحيفة البلاد

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