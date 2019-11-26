تويتر.. إطلاق ميزة فريدة من نوعها تحمي حسابك من الاختراق!

تويتر وفي إجراء جديد زفت بشرى بتحديث طال انتظاره لحماية حسابات مستخدميها من الاختراق والهاكر.

وكالة أنباء سبوتنيك كشفت عن ميزة جديدة، تحمي حسابكم الشخصي من الاختراق، من خلال تتبع “تغير نمط” كتابة التغريدات.

وأقر حساب “تويتر الشرق الأوسط”، إطلاق هذه الميزة تحت شعار حملة “تويتر السلامة”.

وذلك من أجل حماية خصوصية، وحسابات المستخدمين من عمليات التلاعب أو التجسس أو القرصنة.

وأضاف الحساب، أنه تم تطبيق منظومة خوارزمية جديدة، تتابع نمط كتابة التغريدات.

وفي حالة تغيرها، فأنه يطلب من المستخدم، إعادة التأكيد إلى حسابه، للتأكد من أنه هو فعليا من يكتب التغريدات، وليس “هاكرز” أو “مخترق للبيانات”.

وتعتمد الخوارزمية الجديدة، على “تكنولوجيا الاستبقاية”، التي يتم من خلالها تحديد المحتوى، الذي يحتاج إلى المراجعة، حتى يمكن التصدي للحسابات المخترقة.

وستمنع الآلية الجديدة في تويتر، أي تلاعب في التغريدات على المنصة زومعالجة مجموعة كبيرة من السلوكيات.

كما ستحدد الخوارزميات الجديدة على تويتر، عدد التغريدات ذات الصلة بالمستخدم

وتحديد أكثر الموضوعات المتداولة المهمة بالنسبة له.