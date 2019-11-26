تعرف على الطعام الذي يحمي من الإصابة بداء السكري

يصاب البعض بمرض السكر النوع الثاني نتيجة لبعض العوامل الوراثية أو الوقوع فى بعض الأخطاء الغذائية أو اتباع السلوكيات الخاطئة التى تتسبب فى زيادة نسبة السكر فى الدم وترفع خطر الإصابة بمرض السكري.
وذكر موقع ” medicalnewstoday” أن التغذية الصحيحة تلعب دورا كبيرا فى حماية الانسان من الاصابة بالنوع الثانى من السكري كما أن تناول الزبادي العادي يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري
اكتشفت دراسة طبية أجريت فى 2014 إلى أن الزبادي قد يكون منتج الألبان الوحيد الذي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى النوع الثاني ، كما أن منتجات الألبان الأخرى لا تزيد من خطر إصابة الشخص بمرض السكري.
وينصح المهددين بالإصابة بالسكري او لديهم استعداد وراثي بالاعتماد على تناول الزبادى العادى قليل الدسم والابتعاد عن الأنواع المحلاة او المضاف لها نكهات صناعية.
يمكن تقديم الزبادي فى صور مختلفة حيث اضافته لبعض الاطباق مثل سلطة الزبادي أو إضافة قطع الفواكه الطازجة له .