صحة و عافية

تعرف على الطعام الذي يحمي من الإصابة بداء السكري

امنية رشادaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      26 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

 يصاب البعض بمرض السكر النوع الثاني نتيجة لبعض العوامل الوراثية أو الوقوع فى بعض الأخطاء الغذائية أو اتباع السلوكيات الخاطئة التى تتسبب فى زيادة نسبة السكر فى الدم وترفع خطر الإصابة بمرض السكري.

وذكر موقع ” medicalnewstoday” أن التغذية الصحيحة تلعب دورا كبيرا فى حماية الانسان من الاصابة بالنوع الثانى من السكري كما أن تناول الزبادي العادي يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري

اكتشفت دراسة طبية أجريت فى 2014 إلى أن الزبادي قد يكون منتج الألبان الوحيد الذي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى النوع الثاني ، كما أن منتجات الألبان الأخرى لا تزيد من خطر إصابة الشخص بمرض السكري.

وينصح المهددين بالإصابة بالسكري او لديهم استعداد وراثي بالاعتماد على تناول الزبادى العادى قليل الدسم والابتعاد عن الأنواع المحلاة او المضاف لها نكهات صناعية.

يمكن تقديم الزبادي فى صور مختلفة حيث اضافته لبعض الاطباق مثل سلطة الزبادي أو إضافة قطع الفواكه الطازجة له .

omneia rashad

كتب بواسطة

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