تعرف على الأطعمة التي تعزز من صحة شبكية العين

أكدت دراسة حديثة أن هناك أطعمة تناولها كفيل بحماية صحة البصر، لما تتعرض له العين من إجهاد بسبب التحديق لساعات طويلة في شاشات الموبيل والتلفاز وأجهزة الحاسوب.
ووفق ما أوضحته به RT، نصح الأطباء بتناول الخضروات الورقية التي تحتوي على نسبية عالية من مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانتين اللذين يساعدان على تجنب الجذور الحرة التي تميت خلايا العين، كما تساهم بشكل كبير الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 التي تتوفر في الأسماك الدهنية والمكسرات، في تعزيز وظيفة شبكية العين.
كما أن فيتامين C يشكل مخزنا للقوة ويتوافر في الكيوي والبرتقال والفراولة والبروكلي والفلفل.
كما يعمل فيتامين سي على إبطاء إعتام العدسة، ويعد فيتامين E عاملا هاما مقاوما لإعتام عدسة العين والتنكس البقعي، ويتوافر في اللوز والفستق والمشم المجفف وبذور دوار الشمس.