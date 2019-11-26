تعاون مشترك بين جامعة المؤسس ومركز دبي للاقتصاد الإسلامي

جدة- ياسر بن يوسف

وقع معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز اتفاقية تعاون مشترك مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.

وشهد توقيع الاتفاقية أمس مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي،فيما مثل الجامعة في الاتفاقية عميد معهد الاقتصاد الإسلامي الدكتور عبدالله بن قربان تركستاني، ومن جانب “مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي” الرئيس التنفيذي عبدالله بن محمد العور.

ووضعت الاتفاقية إطار عمل مشترك في مجال الدورات التدريبية وورش العمل، وإقامة الفعاليات العلمية، إلى جانب إعداد البحوث والدراسات التي تعنى بالاقتصاد الإسلامي.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في تنظيم وعقد الفعاليات العلمية والإعلامية، كالمؤتمرات والندوات والملتقيات، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الإسلامي، وخاصة القانونية والشرعية والفنية فيها.