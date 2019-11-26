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تطوير جهاز يرصد 13 نوعا من السرطان بدقة 99%

فرناس حفظيaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      26 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

قامت شركة يابانية بتطوير جهاز يعمل على فحص الدم حيث يرصد 13 نوعا من أمراض السرطان بدقة 99% في غضون ساعات فقط.

ووفق ما ورد في هيئة الإذاعة اليابانية جاء تطوير هذه التقنية الحديثة بتعاون كل من شركة توشيبا وجامعة طوكيو الطبية والمركز القومي للسرطان.

وأوضح علماء شركة توشيبا اليابانية إن الفحص يستطيع قياس تركيز جزيئات الحمض النووي الريبوزي الدقيق التي تبعثها الخلايا السرطانية ، ويستطيع رصد 13 نوعا من السرطانات في المراحل المبكرة، ما فيها سرطان البنكرياس والمعدة والثدي ، الذي يتوفى بسببهم ملايين الأشخاص حول العالم سنويا.

vernas hefzy

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