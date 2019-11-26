تطوير جهاز يرصد 13 نوعا من السرطان بدقة 99%

قامت شركة يابانية بتطوير جهاز يعمل على فحص الدم حيث يرصد 13 نوعا من أمراض السرطان بدقة 99% في غضون ساعات فقط.
ووفق ما ورد في هيئة الإذاعة اليابانية جاء تطوير هذه التقنية الحديثة بتعاون كل من شركة توشيبا وجامعة طوكيو الطبية والمركز القومي للسرطان.
وأوضح علماء شركة توشيبا اليابانية إن الفحص يستطيع قياس تركيز جزيئات الحمض النووي الريبوزي الدقيق التي تبعثها الخلايا السرطانية ، ويستطيع رصد 13 نوعا من السرطانات في المراحل المبكرة، ما فيها سرطان البنكرياس والمعدة والثدي ، الذي يتوفى بسببهم ملايين الأشخاص حول العالم سنويا.