تحذيرات من اختراق تطبيق “واتساب”بفيديو mp4

التكنولوجياتحذيرات من اختراق تطبيق “واتساب”بفيديو mp4 امنية رشادaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1441 هـ 26 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق أطلقت منصة الرسائل الفورية الأشهر في العالم واتساب WhatsApp آخر تحذير، بعد تردد العديد من الأخبار عن إمكانية اختراق حسابك على التطبيق بكل سهولة. وبحسب ماشابل التقني، طالبت واتساب WhatsApp مستخدميها بالترقية لأحدث نسخة قامت بطرحها، والتي تحتوي على تحديثات جديدة من شأنها سد الثغرات في وجه المخترقين. وتتم عملية الاختراق لمستخدمي التطبيق العادي والنسخة البيزنس عن طريق إرسال فيديو بصيغة mp4، وفور ضغط الضحية على تشغيل الفيديو أصبح هاتفه بالكامل مخترقًا. ولكى تتفادى عملية الاختراق يتوجب عليك تنزيل التحديث رقم 2.19.100 لمستخدمي آيفون، أما مستخدمو أندرويد عليهم بالضغط على خيار info ومعرفة أى إصدار على جهازهم والتحديث فورًا لعدم الوقوع فى هذه الثغرة. يذكر أن العديد من وسائل الإعلام الدولية كانت قد نشرت تقارير صحفية حول اختراق شركة إسرائيلية لمكالمات واتس آب منذ عام 2012. مرتبط