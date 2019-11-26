بدء استعدادات الموسم الثاني من “شتاء طنطورة 2019”

البلاد : متابعات

بدأت استعدادات إطلاق الموسم الثاني من “شتاء طنطورة 2019″، الذي يحتفي بالفنون والثقافة والتاريخ في قلب طبيعة “العلا” الساحرة، إذ يُعَد هذا المهرجان بمثابة حدثٍ عالمي، يستضيف نخبة من الفنانين العالميين الحائزين على العديد من الجوائز المرموقة.

ويشهد الموسم الثاني من “شتاء طنطورة”، عدداً من الفعاليات الفنية ستقام على مسرح “مرايا” يوم 28 فبراير، وفعاليات أخرى بتاريخ 24 يناير، و21 فبراير , أيضاً ستقام فعاليات فنية بتاريخ 19 ديسمبر وحتى 7 مارس 2019م, وآخرى ستقام في يوم 17 يناير و31 يناير ، فيما سيستمتع عشّاق الموسيقى الكلاسيكية بحفلٍ خاص في يوم 27 ديسمبر، و 7 فبراير، حيث سيحتفل “شتاء طنطورة” بين طبيعة “العلا” المُلهمة بذكرى مرور 250 سنة على ميلاد الموسيقار الألماني العالمي “بيتهوفن”، عبر تقديم أبرز إبداعاته الموسيقية في “احتفالية بيتهوفن” من 2 وحتى 4 يناير 2020.

وفي الجانب التاريخي للمهرجان يتضمن برنامج الحفلات في “شتاء طنطورة” عرضًا مسرحيًا مستوحىً من أبعاد “العلا” التاريخية بعنوان “جميل بثينة”، على مسرح “مرايا” يوم 14 فبراير 2020.

وتُعد أرض “العلا” بطبيعتها المتفردة على مدى تاريخها ملتقى الطرق بين حضارات الشرق والغرب، فمرّت بها حضارة الأنباط وأيضًا حضارة الرومان، وأصبحت موطنًا لآلاف الكنوز الأثرية التي ترجع إلى آلاف السنين، وبها تقع منطقة “الحِجر” الأثرية، التي سجلتها منظمة “اليونسكو” كأول موقع للتراث العالمي في المملكة، لذا سيتمكّن الحضور من الاستمتاع بتجربة ثرية خلال موسم “شتاء طنطورة”، عبر شراء باقة من باقات رحلة اليوم الواحد، أو عطلة نهاية الأسبوع وللراغبين في الاستمتاع بأجواء “شتاء طنطورة” خلال وقتٍ وجيز نسبيًا.

وتُعد باقات رحلة اليوم الواحد خيارًا مناسبًا للزائرين، حيث يُمكنهم اختيار فئة الباقة المناسبة لميزانيتهم من بين الفئات الثلاث: الذهبية، البلاتينية، الماسية، وتشمل هذه الباقات تكلفة تذاكر الطيران ذهابًا وعودة من الرياض أو جدة إلى العلا، وجولة سياحية إلى إحدى المواقع التراثية أو الأثرية، وحضور حفل فني داخل مسرح “مرايا”، وذلك خلال يومٍ واحد، بأسعار تبدأ من 3155 ريالاً سعودياً للشخص الواحد.