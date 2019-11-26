الفيصل يتفقد محافظات منطقة مكة الشرقية

‏جدة- البلاد

يتفقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم محافظات المنطقة الشرقية.

ويستهل سموه جولته بزيارة محافظات الطائف وميسان والمويه, وخلالها يلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم, كما يقف على المشاريع الحكومية المختلفة التي يجري تنفيذها، ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الخِدْمية في مجالات الطرق والتعليم والصحة والمياه والبلديات وغيرها.

وخلال الزيارة يتابع سموه لدى ترؤسه اجتماع المجلس المحلي، تنفيذ المشروعات ويحرص على دعم مطالب الأهالي واحتياجاتهم، وذلك بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة, كما يواصل سموه يوم غد زياراته لبقية المحافظات (الخرمة ورنية وتربة ).

يذكر أن جولات سموه السنوية على المحافظات أسهمت في تحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشروعات تنموية، كما كانت سبباً رئيساً في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحريك العمل في المتعثر منها، وساهمت أيضاً في تحقيق تنمية متوازنة ومتوازية، وأثمرت عن إنشاء وتدشين مشروعات للتعليم الجامعي، وإيصال المياه المحلاة لجميع المحافظات، كذلك توفير كافة الخدمات الصحية والكهرباء والمشروعات الخدمية الأخرى الرامية لتحقيق إستراتيجية المنطقة المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان.

من جهة أخرى استقبل سموه بجدة أمس، وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية وعضو البرلمان الإتحادي الألماني نيلس آنن وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.