الصناعات العسكرية تبرز قدراتها في الملتقى البحري

الرياض- البلاد

تستعرض الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI مجموعتها المتنامية من الأنظمة والتقنيات العسكرية البحرية،خلال مشاركتها في الملتقى البحري السعودي الدولي الأول 2019 SIM تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن تنظيم القوات البحرية الملكية السعودية، الذي افتتحه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.

وشارك الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور أندرياس شوير كمتحدث في الجلسة الافتتاحية من الملتقى الذي يقام تحت شعار “أهمية تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية”، إذ سلط الضوء على جهود الشركة المستمرة والرامية إلى تعزيز قدرات المملكة في جميع المجالات العسكرية والدفاعية بما في ذلك الأمن البحري.