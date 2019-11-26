الدولية

الجيش اليمني يُفشل هجومًا لميليشيا الحوثي جنوبي الحديدة

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      26 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الحديدة : متابعات

أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم هجوماً جديداً لميليشيا الحوثي الإرهابية – المدعومة من إيران – جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد موقع //سبتمبر نت// الناطق باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش اليمني رصدت مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية تحاول التقدم باتجاه مواقع محررة شمالي غرب مديرية حيس، وأحطبت قوات الجيش اليمني محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وأشار الموقع إلى أن ميليشيا الحوثي المتمردة تواصل انتهاكاتها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، وتستهدف مواقع الجيش الوطني، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش اليمني بالهدنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

صحيفة البلاد

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