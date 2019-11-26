الأمير بدر بن سلطان يتسلم تقرير التدريب التقني

جدة- البلاد

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة التقرير السنوي للتدريب التقني بالمنطقة الذي سلمه لسموه مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل بن كدسة.

وتضمن التقرير الخطط المستقبلية للتدريب التقني،والمشاريع والمنشآت التدريبية القائمة حالياً والأخرى التي في طور التجهيز بمحافظات المنطقة، حيث بلغ عدد المشاريع التقنية القائمة 226 منشأة تدريبية، فيما جرى تنفيذ 28 مشروعاً تدريبياً في مكة والطائف وجدة والليث والقنفذة ورابغ والخرمة .

واستمع سموه إلى شرح عن مشاريع الصيانة التطوعية، وبرامج “أتقن” التي تم تنفيذها مؤخراً لتدريب 3716 مواطناً ومواطنة بالمنطقة،تم تأهيلهم في تخصصات تقنية ومهنية مختلفة.