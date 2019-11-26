«إتمام» ينهي اعتماد 37 مخططاً بمساحة تجاوزت 52 مليون م2

البلاد : واس

أعلن مركز خدمات المطورين “إتمام” اعتماده 37 مخططاً بمساحة إجمالية بلغت 52,819,634 مليون متر مربع في شهر أكتوبر، كما قام بتقديم العديد من الخدمات للمطورين في مختلف مناطق المملكة، انطلاقًا من الهدف الإستراتيجي المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع إسهامه في الناتج المحلي.

وأكد المدير العام للمركز المهندس عبد الوهاب بن مسفر القحطاني على الدور الإستراتيجي الذي يؤديه مركز خدمات المطورين “إتمام” لتذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، مما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.

ولفت القحطاني النظر إلى الدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة، وتسهيل الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيراً من عمل مركز خدمات المطورين.

وتصدرت منطقة جازان المناطق بالنسبة الأعلى في مساحة اعتماد المخططات، حيث بلغت نسبتها 24.1% من إجمالي المساحات المعتمدة وبمساحة إجمالية بلغت 12,739,218 مليون م2، تلتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي مساحة بلغت 12,157,788 مليون م2 ومتصدرة بالنسبة الأكبر لإجمالي عدد المخططات المعتمدة بنسبة 24.3%، وجاءت منطقة الرياض ثالثاً بمساحة إجمالية بلغت 8,057,383 ملايين م2، وحلّت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بمساحة معتمدة بلغت 7,971,751 ملايين م2، وكانت في المرتبة الخامسة منطقة الحدود الشمالية بمساحة إجمالية بلغت 6,271,556 ملايين م2، أما منطقة المدينة المنورة احتلت المرتبة السادسة بإجمالي مساحة 1,653,967 مليون م2، وتأتي منطقة القصيم سابعاً بمساحة إجمالية بلغت 1,605234 مليون م2، تلتها في المرتبة الثامنة منطقة نجران بمساحة بلغت 1,503,087 مليون م2، وفي المرتبة التاسعة حلّت منطقة الباحة بمساحة إجمالية بلغت 309,853 آلاف م2، وفي المرتبة العاشرة حلت منطقة تبوك بإجمالي مساحة 301,329 ألف م2، وجاءت منطقة حائل في المرتبة الأخيرة بإجمالي مساحة 248,467 ألف م2.

كما أنجز “إتمام” في أكتوبر طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 518 وحدة بمساحة إجمالية بلغت 568,024 ألف م2، كما قام المركز بإصدار شهادات لتأهيل المطور العقاري وصل عددها 14 شهادة، إضافة إلى تلقي المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 32 صكاً.

يذكر أن مركز خدمات المطورين يقوم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ذات العلاقة بالتطوير العقاري والجهات الاستشارية وذلك لمراجعة المستندات والمخططات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير، ومتابعة الطلب لدى الجهات المختلفة حتى إصدار الاعتماد وتسليمه للمستفيد، كما قام المركز مؤخراً بالربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء عن طريق منصته الإلكترونية مع أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة منطقة الرياض، وأمانة منطقة المدينة المنورة، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة الأحساء، وأمانة منطقة عسير.

ويعدّ المركز أحد برامج ومبادرات وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص.