أمر ملكي: تعيين فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أميناً لمنطقة الرياض

المحلياتأمر ملكي: تعيين فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أميناً لمنطقة الرياض صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1441 هـ 26 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق الرياض : واس صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه : الرقم : أ / 234 التاريخ : 29 / 3 / 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 146 ) بتاريخ 10 / 6 / 1439 هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ . أمرنا بما هو آت: أولاً : يعفى معالي المهندس / طارق بن عبدالعزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه . ثانياً : يعين صاحب السمو الأمير / فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة . ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرتبط