1000 استشارة لرواد ورائدات الأعمال بالشرقية

الدمام – حمود الزهراني

قدم خبراء ومستشارو ومرشدو عيادات الأعمال 1025 جلسة استشارية وإرشادية خلال الملتقى السعودي للشركات الناشئة بالمنطقة الشرقية الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” على مدى 3 أيام، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وافتتحه وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال في مركز معارض الظهران الدولي.

وتأتي مشاركة عيادات الأعمال في قسم الاستشارات بالملتقى ضمن جهود هيئة منشآت لتقديم جميع سُبل الدعم والتمكين للشركات الناشئة، إضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وإبراز إنجازات رواد الأعمال المحليين، حيث يتم تقديم 1025 استشارة خلال الملتقى، كان المستفيدين 71 في المائة من فئة الشباب و 29 في المائة من فئة الفتيات.

وأعرب رئيس عيادات الأعمال ثامر بن أحمد الفرشوطي عن سعادته بتواصل الشراكة مع منشآت في جانب تقديم الاستشارات والإرشاد لأصحاب الشركات الناشئة وشباب وشابات الأعمال، مبيناً بأن مشاركة عيادات الأعمال تهدف لتقدم الدعم الاستشاري والإرشادي لأصحاب الافكار ورواد الاعمال بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي.

وأشاد الفرشوطي بالدعم الذي تقدمه منشآت لرواد الأعمال، مؤكداً الحرص على المساهمة في تحقيق الأهداف عبر تهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها.