وزير الصحة يسلم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لعدد من شخصيات العمل الصحي الخيري

البلاد : متابعات

سلّم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم في ديوان الوزارة، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لكل من: الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن اليابس، وعبدالعزيز بن علي الشويعر، وذلك نظير عطائهم الخيري تجاه المجتمع، ومشاركاتهم الفاعلة وإسهاماتهم المؤثرة في تنمية الوطن في المجالات كافة وفي المجال الصحي خصوصاً.

وقال الدكتور الربيعة: إن هذا التكريم يجسد بجلاء تلاحم القيادة بمواطنيها، وتقديرها لكل من يقدم خدمات جليلة لهذا الوطن الشامخ ومواطنيه الكرام”، معرباً عن جزيل الشكر والتقدير لهم ولجهودهم وعطائهم.

وسأل الربيعة المولى عز وجل أن يحفظ وطننا وقيادتنا، وأن يديم علينا نعم الأمن والاستقرار، وأن يجزل للمُكرمين الأجر والثواب، وأن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.